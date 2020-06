Björk stellt Album Vulnicura nach Leak auf iTunes

In dem langen Posting geht die isländische Sängerin mit keinem Wort auf den vorzeitigen Leak ein. Berührungsängste mit digitalen Formate hat die Sängerin bekanntermaßen keine. So war das Vorgänger-Album Biophilia als App-Album konzipiert, das für jeden einzelnen Song interaktive Mini-Games, visualisierte Notenpartituren oder kreative Mix-Möglichkeiten bereitstellte. Das App-Album wurde schließlich als erste App der Geschichte als Teil der Dauerausstellung ins Museum of Modern Art in New York aufgenommen.