Black Lives Matter: Microsoft stößt Künstlerin vor den Kopf

Der US-Softwarekonzern und die Werbeagentur McCann Erickson müssen sich nach der Bestellung eines Wandgemäldes mit Black-Live-Matter-Motiven bei der afroamerikanischen Künstlerin Shantell Martin viel Kritik gefallen lassen, berichtet Business Insider.

Denn in der E-Mail, in der das Gemälde für die Fassade des Microsoft-Flagship-Stores in der New Yorker 5th Avenue angefragt wurde, legten die Auftraggeber der Künstlerin nahe sich mit der Erstellung des Bildes doch zu beeilen. Damit es fertig werde, solange die Black-Lives-Matter-Bewegung noch relevant sei. Idealerweise solle das Bild am Sonntag fertig sein, heißt es in dem am vergangenen Mittwoch abgeschickten Schreiben weiter.

Bei der Künstlerin kam das nicht gut an. Sie machte die E-Mail am Samstag auf Twitter öffentlich und kommentierte: "Offenbar geht Microsoft davon aus, dass Black Lives Matter nach dem Wochenende nicht mehr relevant ist."