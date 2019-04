Blockchain-Kühlschrank kurbelt privaten Stromhandel an

Kontrolle über Daten

Zu jeder Bezugsquelle kann man eine Transaktionsbestätigung aufrufen. Hier sieht man, wie jede Stromlieferung per Blockchain verifiziert wurde. Stromanbieter und Stromabnehmer werden auf diese Art eindeutig identifiziert. Die Transaktion ist öffentlich einsehbar und macht die Stromlieferung transparent. Gleichzeitig werden persönliche Angaben anonymisiert. Der Nutzer behält die volle Kontrolle darüber, welche Daten an wen übertragen werden. Wien Energie als Betreiber der App erhält etwa eine Freigabe, um den Stromverbrauch des Kühlschranks zu lesen, Temperatureinstellungen oder die Anzahl der Türöffnungen in der App anzuzeigen. Diese Einstellungen werden mittels "smartem Vertrag" ("Smart Contract") in der Blockchain gespeichert. Sie können nicht einseitig geändert werden.

Automatisierung

Was als komplexe Aufgabe erscheint, soll für Kunden am Ende möglichst einfach sein. Der Kühlschrank (bzw. die Software dahinter) schätzt vollautomatisch seinen künftigen Stromverbrauch ein, reserviert Kapazitäten bei Kraftwerken und übernimmt die Abrechnung. Der Kunde gibt lediglich persönliche Präferenzen an, etwa ob Ökostrom verwendet werden soll oder aus welchem Umkreis um den eigenen Wohnort die Energielieferanten gewählt werden sollen. Der Blockchain-Kühlschrank soll private Nutzer zu aktiven Teilnehmern am Strommarkt machen und ihr Interesse für Stromherkunft und -Verbrauch wecken. Ob das funktioniert, will Wien Energie anhand einiger Testnutzer erfahren.

Neue Rollenverteilung

"Ziel ist es jedenfalls, den Stromverbrauch möglichst nachhaltig zu gestalten", meint Kai Siefert, Strategieexperte von Wien Energie. Es gehe dabei sowohl um ökologische Faktoren als auch die Förderung lokaler Wertschöpfung. Wien Energie seinerseits will durch das Kühlschrank-Projekt seine Fähigkeiten im Umgang mit der Blockchain ausbauen und mögliche Rollen am Energiemarkt der Zukunft ausloten. "Wir wollen uns ja nicht selbst abschaffen", meint Siefert. Wien Energie könne etwa künftig als Plattformanbieter in einer Dienstleisterrolle auftreten. Strom liefern wird Wien Energie aber weiterhin. Siefert: "Es wird immer Momente geben, wo sich eine Energiegemeinschaft nicht selbst versorgen kann."

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation von Wien Energie und der futurezone.