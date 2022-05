Kompletter Blödsinn: Geleaktes SpaceX-Foto soll flache Erde zeigen

Auf Social Media und in Telegram kursiert ein Bild, das unsere Erde als flache Scheibe zeigen soll. Mehreren Posts zufolge sei das Foto von einem "SpaceX-Satelliten", wie es im Begleittext heißt, des US-Milliardärs Elon Musk aufgenommen worden.

Weil das Foto bei der Übertragung zur Erde nicht verschlüsselt war, habe es ein "NASA-Hacker" abfangen und veröffentlichen können. Auf dem Foto sind verzerrt die Kontinente zu sehen – flankiert von Sonne und Mond und umgeben von Eis.

Dass die Erde eine Scheibe ist, wurde damit natürlich nicht bewiesen. Wie die Faktencheck-Plattform Mimikama zeigt, handelt es sich hierbei um einen besonders schlechten Fake.

Offensichtliche Ungereimtheiten

Vermutlich ist mit "SpaceX-Satellit" ein Starlink-Satellit gemeint. Zumindest sind das die Satelliten, die SpaceX offiziell betreibt. Starlink-Satelliten sind aber dafür gedacht, um Internet bereit zu stellen und nicht die Erde abzufotografieren - weshalb sie keine Kameras an Bord haben.

Wäre dies der Fall, so müsste das Foto in einer Höhe von rund 550 Kilometern aufgenommen worden sein, in dieser Höhe umkreisen die Starlink-Satelliten nämlich unsere Erde. Da auf dem Foto Sonne und Mond zu sehen sind, müssten diese also näher als 550 Kilometer an unserem Planeten dran sein. Hinzu kommt klarerweise, dass weder Wolken noch eine Lichtquelle im Bild zu sehen sind.