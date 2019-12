Boeing lässt riesige X-Wings über Disney World fliegen

Die X-Wings sind die wohl bekannteste Angriffswaffe der Rebellen im Science-Fiction-Epos Star Wars. In der ursprünglichen Trilogie sah man bereits Luke Skywalker in den Raumschiffen im Kampfjet-Look herumdüsen und darin u.a. einen Todesstern zerstören. Auch in den neuesten Star-Wars-Filmen kommt die Maschine vor. Über Disney World in Florida konnte man die Geräte nun beinahe im Maßstab 1:1 im Flug bewundern.

Größe eines Minivans

Erstmals gezeigt wurden die Flugobjekte anlässlich der Eröffnung eines neuen Fahrgeschäfts in Star Wars: Galaxy's Edge, dem Star-Wars-Bereich des riesigen Themenparks. In einem Video sieht man, welchen Eindruck die X-Wings auf die versammelte Menschenmenge machten. Wie The Drive berichtet, haben die Fluggeräte annähernd die Größe eines Minivans. Konstruiert wurden sie von Boeing.