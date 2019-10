Video: Liliums Flugtaxi absolviert erfolgreichen Testflug mit 100 km/h

Passagierbetrieb ab 2025

Lilium-Chef Daniel Wiegand sprach von „geplant schnellen Fortschritten bei der Erprobung“. Das Unternehmen sei auf Kurs, 2025 Passagierbetrieb an mehreren Standorten weltweit zu gewährleisten. Lilium beschäftige heute 350 Mitarbeiter, in den nächsten Jahren sollen im bayerischen Weßling bis zu 500 neue Stellen dazu kommen. Lilium will die Flugtaxis nicht verkaufen, sondern auch selbst betreiben. Zu den Lilium-Investoren gehört der chinesische Internet-Konzern Tencent.