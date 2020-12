5G-Gegner könnte hinter Bombenanschlag von Nashville stecken

Am 25. Dezember erschütterte eine Explosion die US-Stadt Nashville. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, ist der Bomber bei der Detonation seines Wohnwagens ums Leben. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Das Motiv hinter der Tat sei weiterhin unklar, erklärten Vertreter der Staatsanwaltschaft und des FBI am Sonntag.

John Cooper, der Bürgermeister von Nashville deutete unterdessen an, dass der Bombenanschlag möglicherweise mit 5G-Verschwörungstheorien in Verbindung steht. Es sehe so aus, als hätte der Bombenanschlag einem Gebäude des Mobilfunkers AT&T gegolten, so Cooper.

Das AT&T-Gebäude wurde bei der Explosion schwer beschädigt, weswegen in der Region mehrere Tage lang für viele Kunden Telefon- und Datenverbindungen ausfielen.