Gefeiert und gehasst: Wirbel um Boosta-Kampagne der Stadt Wien

Im Zentrum steht die grantige Spritze Boosta , deren oberstes Anliegen es ist, dass man sich impfen lässt. Boosta-Clips werden auf dem Instagram-Account der Stadt Wien sowie auf einem eigens eingerichteten TikTok-Channel gepostet. Die Spritze greift den Stil und die Sprache von TikTok-Influencer*innen auf. Unterwegs ist sie in ganz Wien, unter anderem in den Öffis und auf der Straße.

Panda-Vorbild

Inspirationen haben sich die Macher*innen ganz offensichtlich bei der zum populären Meme gewordenen Kampagne Never Say No to Panda geholt. Im Zentrum jener steht eben ein grantiger Panda. Die Serie wurde ursprünglich als eine Werbekampagne für einen Käse in Ägypten produziert, bevor sie viral ging.