Boring Company zeigt erstes Foto von „Loop“-System in Chicago

Laut Electrek befindet sich das auf dem Bild gezeigte System nach wie vor auf dem Firmengelände der Boring Company in Kalifornien, soll aber schon bald nach Chicago transportiert werden. Die Baukosten für das Projekt sollen sich auf eine Milliarde US-Dollar belaufen, die von der Boring Company getragen werden. Im Gegenzug erhält man jedoch sämtliche Einnahmen an Tickets, Verkäufen an Bord sowie Werbeflächen.