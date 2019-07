Bottle Cap Challenge: Mariah Carey öffnet Flasche mit hohem Ton

Die sich seit Tagen im Netz verbreitende Bottle Cap Challenge ist um einen bemerkenswerten Beitrag reicher. Denn während sich neben vielen unbekannten Internetusern mittlerweile auch einige Filmschauspieler und andere Promis daran gemacht haben, Flaschen mit einem Kick und ähnlicher Gewalteinwirkung zu öffnen, sorgt nun Sängerin Mariah Carey für Furore.

Viergestrichenes G

In einem geposteten Video bringt sie sich zunächst mit entsprechenden Handbewegungen, die wohl an eine nicht näher definierte Kampftechnik angelehnt sind, in Stellung. Doch um die Flasche von ihrem Schraubverschluss zu befreien, wählt Carey einen überraschenden Weg. Sie singt einfach einen hohen Ton - genau genommen ein viergestrichenes G - wie die futurezone überprüft hat.

Im Video ist zu sehen, wie der offenbar nur lose auf der Flasche liegende Verschluss zu zittern beginnt und schließlich in hohem Bogen wegfliegt. Ob bei dem Stunt alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wagen wir nicht zu beurteilen. Mit knapp 24 Millionen Aufrufen in knapp einem Tag zählt die Bottle Cap Challenge von Mariah Carey aber jetzt schon zu den absoluten Highlights.