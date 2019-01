"Bozo": Trump erfindet Spitznamen für Jeff Bezos

Der National Enquirer fiel in den vergangenen Jahren vor allem durch eine Nähe zum aktuellen US-Präsidenten auf. So berichtete der Enquirer während des US-Präsidentschaftswahlkampfes, dass der Vater des republikanischen Kandidaten Ted Cruz in die Ermordung John F. Kennedys verwickelt sei – eine Geschichte, die selbst Trump öffentlich als „absurd“ bezeichnete.

Zudem soll der Enquirer Frauen, mit denen Trump außereheliche Affären hatte, Geld bezahlt haben, damit diese auch gegenüber anderen Medienunternehmen keine Aussagen tätigen. Trump und David Pecker, der Eigentümer des National Enquirer, sind befreundet. Laut einem Bericht der Washington Post soll Trump sogar persönlich Geschichten vorgeschlagen haben.