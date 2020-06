Britische Behörde fordert Porno-Lizenz

Für britische Porno-Angebote ist eine solche Regelung bereits in Kraft. Da aber der Großteil der von britischen Nutzern konsumierten Online-Pornografie auf ausländischen Servern liege, müsse die Regelung aber ausgeweitet werden, so die Behörde, die dazu eine Art Porno-Lizenz vorschlägt. Eine solche Lizenz dürfe Porno-Anbietern nur gewährt werden, wenn sie der Identitätsüberprüfung zustimmen. Kreditkartenunternehmen müssten dazu angehalten werden, Zahlungen an Angebote ohne Lizenz zu verweigern, forderte die Atvod.