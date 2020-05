Britischer Geheimdienst enthüllt letzte Funksprüche der Nazis

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der britische Geheimdienst GCHQ bisher unter Verschluss gehaltene Funksprüche der Wehrmacht aus den letzten Kriegstagen veröffentlicht. In den am Freitag veröffentlichten Durchsagen vom 7. Mai 1945 informiert ein Leutnant der Wehrmacht etwa über die Ankunft der britischen Armee in Cuxhaven: "Ab sofort wird Funkverkehr eingestellt. Wünsche nochmals alles Gute." Kurz darauf wurde der geheime Funkverkehr tatsächlich für immer eingestellt, wie die BBC berichtet.