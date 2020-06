Cert.at: "Windows XP ist ein Riesen-Problem"

Botnetz

Provider sollten auf jeden Fall sichere Geräte ausliefern. Kunden sollten sich auch fragen: Was kann ein Gerät? Greift man da zum billigsten Modell, oder doch zu höherwertigen Geräten mit einem Mehr an Funktionalität? In welchem Konfigurationszustand werden die Geräte ausgeliefert? Es gibt Generationen von Geräten, die man gar nicht updaten kann. Das Problem ist auch, dass die Geräte relativ lang in Betrieb bleiben. Normale Kunden haben Router oder Modems fünf bis sieben Jhare lang. Dadurch hat man einen starken Angriffsvektor in vielen Ländern.

2014 ebenfalls ein großes Thema war Heartbleed, ein Fehler im Programmcode des Sicherheitsprotokolls OpenSSL. Durch gezieltes Ausnützen der Lücke war es Angreifern möglich, Passwörter und andere geschützte Informationen wie Session Cookies auszulesen. Warum gibt es noch immer ungesicherte Systeme in Österreich?

An der Statistik sieht man sehr schön zweierlei – einerseits, dass die Informationen, die über Heartbleed verbreitet wurden, etwas bewirkt haben. Man kann einen deutlichen Abfall an erkennen. Andererseits sieht man, dass es eine Restgröße gibt, die man nicht wegkriegt. Das kann viele Ursachen haben. Alle müssten ihre eigenen Geräte scannen, um zu sehen, ob sie betroffen sind. Das ist manchen aber schlichtweg egal. Das ist aber bei vielen Sicherheitsproblemen so.

Bei Heartbleed ist es aber viel interessanter, dass die Lücke zwar viele Leute gefixt haben, diese aber kein neues Zertifikat installiert haben. Da gibt es zwar keine Zahlen dazu, die sind nicht gut ermittelbar. Aber das Problem ist ein bisschen wie jemand, der ihnen über die Schulter geschaut und ihr Passwort gestohlen hat und sie installieren sich einen Sichtschutz, ändern aber ihr Passwort nicht. Das ist so der Stand der Dinge, den wir hier haben.

Der britische Premierminister David Cameron hat angekündigt, Verschlüsselung im Internet vebieten zu wollen. Was halten Sie von diesem Vorstoß?

Als Staatsbürger halte ich das für höchst bedenklich, solche Vorschläge zu bringen. Ich denke, dass es ein Grundrecht gibt, gesichert kommunizieren zu können. Als Techniker weiß ich: Wenn man solche Hintertüren einbaut ist immer das Problem, dass man nicht verhindert kann, dass diese Hintertüren nicht auch von anderen ausgenutzt werden.

Aus technischer Sicht ist es eine schlechte Idee, kryptografische Verfahren gezielt zu schwächen. Das ist ein weiterer Angriffsvektor, der nicht nur der Polizei zur Verfügung steht, sondern all den anderen auch. Es ist ja nicht so, dass nur der amerikanische Geheimdienst die Möglichkeiten und Ressourcen oder entsprechende Rechenpower hat, das kann jeder andere Staat auch. Motivierte Verbrecherorganisationen können das auch. Ich halte es für sehr schlecht Verfahren mit Sollbruchstellen zu bauen. Das hat sich noch nie bewährt in Wirklichkeit, weil diese noch immer an der falschen Stelle ausgehebelt wurden.