Chemikaliengeruch aus Handgepäck: Flugzeug musste notlanden

Die Passagier*innen wurden in Sicherheit gebracht. Was den Geruch verursachte, ist nicht bekannt.

Ein Flug der Fluglinie American Airlines nach Barbados musste am Mittwochabend zu seinem Startflughafen in Florida zurückkehren und notlanden. Grund dafür war der Geruch von Chemikalien, der aus einem Stück Handgepäck in die Kabine strömte, berichtet Business Insider.

Die 173 Passagier*innen des Flugs wurden in Sicherheit gebracht, 5 Crew-Mitglieder wurden nach Angabe der Fluglinie zu Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Aus Vorsichtsgründen, wie es hieß.

Ursache unklar

Das Flugzeug wurde von Spezialeinheiten untersucht. Offizielle Angaben darüber, was den Chemikaliengeruch verursachte, gibt es bisher nicht.

Gegenüber dem Sender WSVN 7News sagte ein Passagier, dass der Geruch dem von Nagellackentfernern ähnelte. Dem Mann zufolge sollen sich einige Passagier*innen auch übergeben haben.

Laut Business Insider konnte der Flug am nächsten Morgen wieder in Richtung der Karibikinsel abheben.