China zeigt mobilen Drohenschwarm-Launcher

Das auf einem Lastwagen montierte mobile System kann 18 Drohnen in die Luft befördern.

Das auf einen Lastwagen montierte System kann 18 Drohnen abschießen, die zu Angriffs- oder Überwachungszwecken zum Einsatz kommen sollen, heißt es in dem Bericht weiter. In einem vom chinesischen Staatsfernsehen CCTV ausgestrahltem Video ist das System erstmals zu sehen.

China will bei der übermorgen beginnenden Zhuhai Air Show einen Drohnenschwarm-Launcher präsentieren, berichtet War Zone .

In dem Video sind auch 2 Drohnen zu sehen, mit denen ein solches System bestückt werden soll. Sie verfügen über ausklappbare Flügel und einen V-förmigen Schwanz. Entwickelt wurde der Drohnenwerfer vom staatlichen Unternehmen China Ordnance Equipment Group (COEG) . Nähere Details sind nicht bekannt.

Drohnenschwärme gewinnen in bewaffneten Auseinandersetzungen zunehmend an Bedeutung. Die US-Armee arbeitet etwa mit seinem "Project Super Swarm" an einer autonomen Drohnenstaffel.