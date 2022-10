US Navy will Schiffe mit tausenden Drohnen gleichzeitig angreifen

27.10.2022

Mit dem "Project Super Swarm" arbeitet das US-Militär an einer autonomen Drohnenstaffel. Auch Kamikaze-Drohnen sind geplant.

Die US Navy arbeitet daran, Tausende kleiner Drohnen gleichzeitig zu steuern. So soll die gegnerische Flugabwehr allein durch ihre Anzahl überfordern werden. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine würde etwa zeigen, dass kleine Drohnen immer wichtiger in der Kriegsführung werden. “Der Vorteil dieser Drohnenschwärme liegt darin, dass sie für praktisch jede Mission denkbar sind”, sagt Zachary Kallenborn, Experte für den militärischen Einsatz von Drohnen, gegenüber dem US-Medium MIT Technology Review. Viele Länder würden bereits an solchen Schwärmen arbeiten, darunter China, Russland, Indien, Großbritannien und Israel. US-Militär arbeitet an "Project Super Swarm" Auch das US-Militär investiert in die Entwicklung von Drohnenschwärmen, wie Budget-Dokumente zeigen. Die Pläne umfassen dabei Drohnenboote und unbemannte U-Boote sowie Flugdrohnen. Das Projekt wird intern unter dem Namen “Super Swarm” geführt.

Einen Drohnenschwarm kann man sich wie einen Vogelschwarm vorstellen. Die Drohnen sind mit Sensoren ausgestattet, durch die sie ihre Umgebung wahrnehmen können. Eine künstliche Intelligenz sogt dafür, dass sie Hindernissen ausweichen und eine synchronisierte Attacke durchführen. Entwicklung bereits seit Jahren in Gange In den vergangenen Jahren hat die US Navy bereits einige Fortschritte bei ihren Drohneneinsätzen verzeichnet. 2017 wurde ein Schwarm mit 30 Drohnen vorgeführt, der auch Sprengköpfe für Kamikazeangriffe tragen könnte. Im April 2021 testete man erstmals, wie sich ein Drohnenschwarm bei einer Attacke auf ein Schiff verhält.

Wie die Navy-Dokumente zeigen, sollen die Drohnen von Schiffen, U-Booten, Bodenfahrzeugen und sogar Flugzeugen aus gestartet werden. Einige könnten mit verschiedenen Sensoren ausgestattet werden, andere mit Störsendern und wieder andere mit Sprengladungen. Als problematisch wird derzeit die geringe Reichweite angesehen. Die 7 Kilo schwere “Raytheon Coyote”-Drohne, die im LOCUST-Programm (“low-cost UAV swarming technology”) verwendet wird, kann nur 2 Stunden lang mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h fliegen. Drohnen starten von "Mutterschiff" aus Ein sogenanntes “Mutterschiff”, das in die Nähe des Missionsortes fliegt und dort die Drohnen freilässt, könnte Abhilfe schaffen. 2 US-Drohnenhersteller, Kratos und General Atomics, demonstrieren bereits, dass kleinere Drohnen von größeren unbemannten Flugzeugen aus starten können. Diese Tests umfassen jedoch nur eine Handvoll an Drohnen, Ziel sei “extrem große Mengen” an autonomen Fluggeräten zu transportieren und zu starten.