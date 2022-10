Fahrzeuge mit Kamikaze-Drohnen sind der neue Rüstungs-Trend

Trends in der Rüstungsindustrie zufolge, ist das nur ein Anfang. Demnach könnten in den nächsten Jahren zahlreiche neuartige Waffensysteme eingesetzt werden, bei denen Drohnen eine zentrale Rolle zukommt.

Die Fahrzeuge sind in der Regel umfunktionierte HUMVEEs - also vergleichsweise leichtgewichtige und geländegängige Fahrzeuge , die flexibel eingesetzt werden können. Auf der Ladefläche befindet sich die Launch-Basis für die Kamikaze-Drohnen.

Die Hersteller dieser Waffensysteme - allen voran AM General, AeroVironment, Hornet Defense und Flyer Defense - betonen die Flexibilität, Effektivität und Schnelligkeit ihrer Neuentwicklungen. Beispielsweise könnte ein einzelner HUMVEE in die Nähe feindlicher Positionen vorrücken, dort einen Drohnenschwarm losschicken und sich schnell wieder zurückziehen.

Im Geschwader mit Hightech-Kampfdrohnen

Davon abgesehen, werden Drohnen auch in der Luftfahrt eine immer wichtigere Rolle bekommen. Die neuesten Kampfjets, die sich noch in Entwicklung befinden, könnten künftig ein ganzes Geschwader aus Hightech-Kampfdrohnen anführen.

Solche Fähigkeiten seien jedenfalls für den "Next Generation Air Dominance"-Jet (NGAD) der U.S. Air Force - also dem Nachfolger der F-22 beziehungsweise der F-35 - angedacht, wie Frank Kendall, United States Secretary of the Air Force erst kürzlich erklärt hat.

In einem solchen Szenario, soll ein NGAD-Jet im Kriegseinsatz von mehreren unbemannten Kampfdrohnen begleitet und unterstützt werden. Auch China stellt sich auf eine solche Zukunft ein und arbeitet ebenso an der Entwicklung eines Kampfjets, der mit mehreren Drohnen zusammenarbeiten kann.