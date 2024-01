China simuliert Angriff auf US-Kriegsschiffe mit Weltraumwaffen

In China wird simuliert, welche Bedeutung der Weltraum in bewaffneten Konflikten spielen könnte.

In der Simulation werden chinesische Hyperschall-Schiffsabwehrraketen aus einer Entfernung von 1.200 Kilometer abgefeuert. Das Radar des Schiffes entdeckt sie aber erst 10 Minuten nach dem Start . Zu dem Zeitpunkt ist die Rakete nur mehr 50 Kilometer vom Schiff entfernt und kann in der finalen Phase des Angriffs nur mehr schwer abgewehrt werden.

Wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet , wurde in einem Computerlabor in Chengdu eine Attacke auf einen US-Flugzeugträger simuliert. Mit seinen Jets liegt die Reichweite eines Flugzeugträgers bei etwa 1000 Kilometer .

Dass der Weltraum künftig bei kriegerischen Auseinandersetzungen eine tragende Rolle spielen wird, dürfte kaum jemanden überraschen. In China bereitet man sich nun auch schon sehr konkret darauf vor, welche Waffensysteme die Kampfhandlungen auf dem Boden bzw. auf See unterstützen könnten.

Dabei sendeten die Satelliten Störsignale aus, die von den Radargeräten der Schiffe empfangen wurden. Dadurch entstand ein so hohes „Hintergrundrauschen“, dass die „richtigen“ Radarwellen, die von den tatsächlichen Raketen reflektiert wurden, schlicht nicht mehr zu erkennen waren. Die Satelliten dafür befanden sich in der Simulation einer niedrigen Umlaufbahn, direkt über den Flugzeugträgern.

Liu ist ein Wissenschaftler am Science and Technology on Electronic Information Control Laboratory. Das Labor arbeitet an elektronischer Kriegsausrüstung für das chinesische Militär und gehört zur staatlichen China Electronics Technology Group Corporation.

2 oder 3 Satelliten

Lius Team kam zu dem Schluss, dass eine Satellitenkonstellation in einer niedrigen Umlaufbahn bei einer Mission wie dieser einige „einzigartige Vorteile“ habe. Basierend auf den Berechnungen seien nur 2 oder 3 Satelliten notwendig, um eine Flotte an Flugzeugträgern auf diese Art und Weise zu stören. Bei einem globalen Schlag benötige man 28 Satelliten.

➤ Mehr lesen: Das sind die 10 größten Flugzeugträger der Welt

Für die Studie gingen die Forscher*innen davon aus, dass die Flugzeugträger ein SPY-1D-Radar verwenden. Das ist etwas ungewöhnlich, weil dieses phasengesteuerte Radar-Array an sich nicht auf Flugzeugträgern zum Einsatz kommt. Stattdessen ist es auf Kreuzern und Zerstörern der United States Navy, wie der Arleigh-Burke-Klasse (Zerstörer) und der Ticonderoga-Klasse (Kreuzer) zur Erkennung von Langstrecken-Schiffsabwehrraketen verbaut.