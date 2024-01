China entwickelt “Traumgeschoss” für Railguns

Auch die USA forschten an einem vergleichbaren Geschoss. China dürfte nun ein Durchbruch gelungen sein.

Dadurch entsteht ein Magnetfeld. Dies erzeugt Lorentzkraft, bei der ein Magnetfeld Kraft auf bewegte Ladungen ausübt. Der Schlitten wird dadurch beschleunigt, entgegen der Richtung der Energiequelle, also hin zur Mündung der Railgun. Das Projektil auf dem Schlitten wird dadurch mit extrem hoher Geschwindigkeit weggeschossen.

Das Grundprinzip der Railgun beruht auf der Nutzung elektromagnetischer Kräfte zur Beschleunigung eines Projektils. Sie funktioniert ähnlich wie ein Katapult. Ein Schlitten läuft zwischen 2 Schienen – daher auch der Name Railgun (rail = Schiene). Eine Schiene ist positiv, die andere negativ geladen. Durch den stromleitenden Schlitten wird der Kreislauf zwischen den beiden Schienen geschlossen.

Was ist eine Railgun?

Auch USA forschten an ähnlichem Geschoss

Auch in den USA forschte man an einem ähnlichen gelenkten Railgun-Geschoss, das mit einer Maximalgeschwindigkeit von Mach 5 fliegen sollte. Zwar wurde die Entwicklung dieses “Traumgeschosses” nie dezidiert aufgegeben, die Fortführung ist aber stark fraglich. Vor allem, nachdem die US Navy im Jahr 2021 dem Railgun-Projekt alle finanziellen mittel gestrichen hat.

➤ Mehr lesen: Navy gibt Railguns auf, setzt auf Hyperschall-Raketen

Herausforderung

Die Entwicklung ist technisch eine große Herausforderung, da beim Abfeuern von Railguns ein extrem starkes elektromagnetisches Feld entsteht. Das kann sensible Bauteile der Geschosse beeinträchtigen bzw. beschädigen, darunter etwa Chips oder Antennen.

Gleichzeitig sind die präzise gelenkten Geschosse aber auf genau diese Elektronik angewiesen, um zu funktionieren. Ein Team rund um den Wissenschaftler Feng Junhong vom National Key Laboratory of Electromagnetic Energy an der Naval University of Engineering im chinesischen Wuhan hat das aber nun dennoch geschafft.