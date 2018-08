China überwacht Verkehrssünder mit Drohnen

Parallel dazu werden derzeit Drohnen zur Beobachtung der Bürger getestet, die auf den ersten Blick gewöhnlichen Vögeln ähneln und auf den klingenden Namen „Dove“ („Taube“) hören. Die Drohnen sind unter anderem mit einer HD-Kamera, GPS und einer satellitentauglichen Datenverbindung ausgestattet.

Die Technologie wurde in den vergangenen Jahren von über 30 chinesischen Unternehmen entwickelt, um Bürger in zumindest fünf chinesischen Provinzen zu überwachen, heißt es bei CNET mit Bezug auf einen Artikel in der South China Morning Post. Geleitet wird das Projekt von Song Bifeng, einem Professor an der Northwestern Polytechnical University in Xi'an, der unter anderem auch an der Entwicklung des Tarnkappen-Düsenjägers Chengdu J-20 beteiligt war. Zwar werden die Drohnen derzeit nur in kleinem Rahmen eingesetzt, die Initiatoren sehen in der Drohnenüberwachung aber viel Potenzial für die Zukunft.

Im Frühjahr erst hatte die digitale Überwachung der chinesischen Bürger im Rahmen des „Social Credit“-Systems für weltweites Aufsehen gesorgt.