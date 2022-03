China soll USA über App zum Kühezählen ausspioniert haben

Chinesische Cyberkriminelle haben Computernetzwerke aus Regierungskreisen in sechs US-Bundesstaaten ausspioniert - und zwar über eine Sicherheitslücke in einem System, das normalerweise dafür geschaffen wurde, Kühe zu zählen. Das berichtet The Register unter Berufung auf das US-Sicherheitsunternehmen Mandiant.



Laut Mandiant wurde eine Zero-Day-Schwachstelle in einer Web-App namens USAHerds ausgenutzt. Diese App wird vor allem von Landwirtschaftsbehörden genutzt, um die Gesundheit des nationalen Viehbestands zu überwachen. Über die App konnten sie in staatliche Regierungssysteme eindringen und eine Malware einpflanzen.

Ziele der Kriminellen noch unklar

Hinter dem Angriff soll mit APT41 aka Double Dragon eine Crew aus China stecken, die die infizierten Windows-Systeme regelmäßig neustarten lässt, um weiter spionieren zu können. Die Hauptziele von APT41 sollen US-Regierungsstellen sein, aber auch im asiatischen Raum wurden einige Ziele angegriffen.



Was die genauen Ziele der Cyberkriminellen sind, ist allerdings laut dem Bericht bisher unklar. Allerdings sei festgestellt worden, dass personenbezogene Informationen gestohlen worden seien. Laut bisherigen Berichten sei APT41 dafür bekannt, im Auftrag der chinesischen Regierung zu arbeiten.