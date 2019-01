Chinesische App verrät, ob jemand in der Nähe Schulden hat

Dabei landet man nicht nur auf einer öffentlich einsehbaren Datenbank, Schuldner werden öffentlich in Zeitungen, Fernsehen oder Internet-Plattformen an den Pranger gestellt. Bereits im Vorjahr begann man damit, die Fotos und persönliche Daten von Schuldnern auf Plakatwände an stark befahrenen Straßen zu veröffentlichen.

Ab 2020 verpflichtend

Vorerst handelt es sich bei der App nur um einen Test, der auf die Provinz Hebei beschränkt ist. Hebei liegt im Nordosten Chinas und umschließt unter anderem die Hauptstadt Peking und die Großstadt Tianjin. Mit knapp 74 Millionen Einwohnern zählt man zu einer der größten Provinzen Chinas. Ob die App künftig auch in ganz China Teil des ab 2020 verpflichtenden „Social Credit“-Systems wird, ist nicht bekannt.