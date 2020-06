Content Award: Game “Schein” und App “Journi” siegen

Bestes Visual wurde das Projekt Morpheme_SNYOSITSEEM von Thomas Wagensommerer ( Electric Indigo). Den Preis in der Kategorie FemPower sicherte sich SiGame, eine App zum Erlernen der Gebärdensprache und in der Kategorie Characters ging der Preis an The Lion’s Song, ein Point-and-Click-Spiel in dem sich eine Komponistin namens Wilma in die Alpen zurückzieht, um Inspiration zu finden.