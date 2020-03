A1 ändert Netzkennung am Handy zu #bleibdaheim

Die Mobilfunknetze wurden in der vergangenen Woche - nicht zuletzt durch das flächendeckende Homeoffice - stark gefordert. Mit 112 Millionen Gesprächsminuten pro Tag verdoppelte sich die Telefonie fast im Vergleich zu vor der Corona-Krise. Und auch beim Datenvolumen ist der Zuwachs gewaltig. Plus 30 Prozent bedeutet, dass 8700 Terabyte an Daten tagtäglich mobil übertragen werden. Das teilte das Forum Mobilkommunikation am Montag mit.