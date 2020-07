„Corona könnte uns von der Landkarte fegen“

Schlechtere Versorgung

Es gibt mehrere Gründe, warum indigene Völker so stark betroffen sind. „Wir haben weniger Krankenhäuser, Ärzte und Beatmungsgeräte“, sagt Tauli-Corpuz. Im Falle des Amazonas leben die Völker oft Tagesmärsche entfernt von professioneller, medizinischer Hilfe.

Ein weiterer Grund sind Vorerkrankungen, wie eingeschleppte Zivilisationskrankheiten. „Auch die Ernährung ist schlechter, was uns anfälliger macht“, sagt Tauli-Corpuz. Dies liegt unter anderem daran, dass den indigenen Völkern immer mehr Land weggenommen wird, das sie früher bewirtschaften konnten. Deshalb sind sie immer mehr auf industriell hergestellte Nahrungsmittel angewiesen, was viele Menschen dieser Völker nicht vertragen.

Außerdem verdienen in westlichen Ländern Mitglieder dieser Gemeinschaften deutlich weniger als andere ethnische Gruppen – in Australien sind es 33 Prozent weniger. Dadurch können auch keine hochwertigen Nahrungsmittel gekauft werden, sondern oft nur günstige Lebensmittel und Junkfood. Deshalb ist ua. auch Diabetes Typ 2 ein großes Problem in solchen Gruppen. In Ländern, in denen es keine medizinische Grundversorgung für indigene Völker gibt, können sich die Patienten oft nicht das nötige Insulin leisten.