Corona: Unternehmen weiß, wer keinen sozialen Abstand hält

Die Maßnahmen im Kampf gegen Corona nehmen nicht alle Menschen ernst. Doch wer sich jetzt in den USA immer noch frei bewegt, kann seit Kurzem ausfindig gemacht werden. Das zumindest behauptet das Unternehmen Unacast mit Sitz in Norwegen und New York. Es meint, US-Bürger genau im Blick zu haben und genau zu wissen, wer den nötigen sozialen Abstand hält.

Unacast sammelt Standort-Daten am Handy im gesamten Land. Um wie viele Smartphones es sich handelt, verrät die Tech-Firma nicht. Auf seinem sogenannten "Social Distancing Scoreboard" zeigt es die Bewegungsmuster der Bürger an - nicht nur in jedem Staat, sondern auch in jedem Bezirk. Der "Social Distancing Score", eine Art Note, bezieht sich auf das Bewegungsverhalten der Einwohner.