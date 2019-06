Crypto Stamp: Bis zu 10.000 Euro für Blockchain-Briefmarke der Post

„Wir haben das natürlich mit großer Spannung beobachtet, können es aber auch nicht beeinflussen“, so David Weichselbaum, Pressesprecher der Österreichischen Post, gegenüber der futurezone. „Es gab auf diesem Bereich bislang keine Erfahrungswerte.“ Neben Sammlern sei die Briefmarke vor allem bei Nutzern von Kryptowährungen und Philatelie-Neulingen beliebt. „Es haben Leute diese Marke gekauft, die bislang noch nie etwas mit Philatelie zu tun hatten“, sagt Kogler, der sich über das starke Interesse am Briefmarkensammeln freut. Vor allem junge Zielgruppen habe man erfolgreich erschlossen, was auch der Plan der Post war.

Wo man sie noch bekommt

Doch die Briefmarke dürfte nicht nur bei Briefmarken-Liebhabern gelandet sein. Jene, die bereits Erfahrungen mit Kryptowährungen haben, betrachten offenbar die Briefmarke als ein ähnliches Spekulationsobjekt wie Kryptowährungen und kaufen diese in großen Stückzahlen. In einzelnen Fachforen gaben Nutzer an, 100 Stück auf einmal bestellt zu haben. Auch in einer Filiale in Graz gab eine Mitarbeiterin an, dass Kunden sich für weitere Lieferungen vormerken ließen und dabei Wünsche nach 100 Stück oder mehr abgaben.

Mittlerweile ist die Briefmarke online nicht mehr verfügbar, in Filialen gibt es nur mehr Restbestände. „Es ist noch nicht ausverkauft, aber es neigt sich dem Ende zu“, so Weichselbaum. Eine genaue Zahl konnte er nicht nennen, da man die Restbestände in den Filialen noch erhebe. Es seien aber bereits deutlich mehr als drei Viertel der Auflage verkauft. Ob die Crypto stamp noch einmal im Online-Shop angeboten werde, sei noch unklar. Zunächst wolle man die Bestellungen der Filialen bedienen. Wer also noch eine Blockchain-Briefmarke ergattern möchte, sollte sich an die Filiale seines Vertrauens wenden und dort nach Möglichkeit eine Vorbestellung abgeben.

Ein Nachdruck wird ausgeschlossen, es bleibt bei der limitierten Auflage von 150.000 Stück. Ob man nochmals eine Blockchain-Briefmarke produzieren werde, sei noch nicht entschieden. „Das muss man sich noch anschauen, aber die weltweit erste Blockchain-Briefmarke gibt es nur einmal.“