Cyberattacke auf Metro lässt Kassen ausfallen

In Märkten des Metro-Konzerns in Österreich, Deutschland und Frankreich kommt es seit einigen Tagen zu langen Schlangen an den Kassen. Das Scannen der Barcodes funktioniert manchmal nicht, Bankomatzahlungen sind teilweise nur mit Verzögerung möglich. Bei Lieferungen kommt es zu Ausfällen.

Die Probleme bestehen seit 17. Oktober und zunächst konnte man den Grund dafür nicht mit Bestimmtheit benennen. Mit einem Cyberangriff wurde spekuliert, doch erst jetzt wird das auch von Metro bestätigt, wie Winfuture berichtet.

Preise nicht korrekt angezeigt

"Die jüngsten Ergebnisse der Analyse bestätigen einen Cyberangriff auf die Metro-Systeme als Ursache für den Ausfall der IT-Infrastruktur", heißt es in einer Aussendung.

Der Angriff ziehe es auch mit sich, dass Preise auf Displays im Markt nicht korrekt angegeben werden. Beim Einkaufen sei also Vorsicht geboten. An der Kasse sei es ratsam, die vermuteten Preise noch einmal zu kontrollieren.