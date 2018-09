Das bekommt man für ein neues iPhone bei Xiaomi

So hat das Unternehmen drei Pakete namens "Xs Max", "Xs" und "Xr" zusammengestellt, die dem Preis entsprechen, die Apple für die jeweiligen iPhone-Modelle verlangt. Dafür bekommen Käufer aber nicht nur ein Xiaomi Smartphone, sondern auch einen Laptop, ein Bluetooth-Set sowie den Fitnesstracker See Mi Band 3.

Xiaomi übt sich in Apple-Bashing

Die bewusst gewählten Namen der drei Bundles sollen Konsumenten in China, die mit einem iPhone liebäugeln, signalisieren, dass Preis-Leistung beim US-Konkurrenten mit dem eigenen Portfolio wohl nicht so ganz mithalten kann. China hat sich für Apple zu einem der wichtigsten Märkte entwickelt, der in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Wachstum des Konzerns beigetragen hat.

Für Kunden außerhalb Chinas gibt es schlechte Nachrichten. Die Anti-Apple-Pakete sind aktuell nur auf dem chinesischen Markt verfügbar.