Das Internet nimmt Abschied von Fucking

Abschied von Fucking

"No more Fuc*ing in Austria" oder "Fuc*ing is over", ist in den entsprechenden Postings häufig zu lesen. Zahlreiche Postings schafften es allerdings gar nicht erst durch die strengen Filter der sozialen Medien. Instagram verbietet etwa den Tag "Fucking" generell. Insofern sind die meisten Fugging-Memes abseits von Facebook und Instagram zu finden.

Auf Reddit sorgte die Umbenennung des Ortes beispielsweise für zahlreiche Kommentare. User posteten ähnliche Ortsnamen mit zweifelhafter Doppelbedeutung, beispielsweise "Arschlochwinkel" oder "Fickmühlen". Ein anderer User weist darauf hin, dass es immer noch "Oberfucking" und "Unterfucking" gibt - diese beide Ortsteile befinden sich nur eine Autostunde von Fucking entfernt.