Das ist auf Netflix und Amazon Prime im November neu

Netflix Serien November 2019

Wir sind die Welle, ab 01. November

Modern Family: Staffel 9, ab 01. November

Haikyu!!: Staffel 2, ab 01. November

The Eccentric Family: Staffel 1, ab 01. November

Death Parade: Staffel 1, ab 01. November

Girls' Last Tour: Staffel 1, ab 01. November

Toradora!: Staffel 1, ab 01. November

Goblin Slayer: Staffel 1, ab 01. November

Lego Friends – Freundinnen auf Mission: Staffel 2, ab 01. November

Kleo und Lukas: Staffel 1, ab 01. November

Atypical: Staffel 3, ab 01. November

Hache, ab 01. November

Queer Eye: We're in Japan!, ab 01. November

The End of the F***ing World: Staffel 2, ab 05. November

Greenleaf: Staffel 4, ab 06. November

SCAMS, ab 06. November

Busted!: Staffel 2, ab 08. November

Grünes Ei mit Speck, ab 08. November

Little Things: Staffel 3, ab 09. November

Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 5, ab 10. November

Mars: Staffel 2, ab 12. November

The Stranded, ab 14. November

American Horror Story: Apocalypse, ab 15. November

Hinter Gittern: Teil 2 , ab 15. November

I'm with the Band: Nasty Cherry, ab 15. November

Der Club, ab 15. November

Spielzeug – Das war unsere Kindheit: Staffel 3 , ab 15. November

The Crown: Staffel 3, ab 17. November

Z Nation: Staffel 5, ab 20. November

Dolly Partons Herzensgeschichten, ab 22. November

High Seas: Staffel 2, ab 22. November

Wer kann, der kann! Merry Christmas: Staffel 2, ab 22. November

Die Welt der Drogen: Dope Stories, ab 22. November

Keiner wacht, ab 22. November

Singapore Social, ab 22. November

Merry Happy Whatever, ab 28. November

Sugar Rush Christmas, ab 29. November

Filme – Das waren unsere Kinojahre, ab 29. November

Netflix Filme November 2019

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, ab 01. November

Is This a Zombie?, ab 01. November

Yu-Gi-Oh! Der Film, ab 01. November

Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time, ab 01. November

K: Seven Stories 1 - 3, ab 01. November

My Little Pony – Freundschaft ist Magie: Das beste Geschenk, ab 01. November

Erlöse uns von dem Bösen, ab 01. November

Why Him?, ab 01. November

American Son, ab 01. November

Weihnachten in der Wildnis, ab 01. November

The King, ab 01. November

Der Mann ohne Gravitation, ab 01. November

Fire in Paradise, ab 01. November

Paradise Beach, ab 08. November

Tage wie diese, ab 08. November

Game Night, ab 12. November

The Disaster Artist, ab 15. November

House Arrest, ab 15. November

Klaus, ab 15. November

Wo die Erde bebt, ab 15. November

All Eyez on Me, ab 16. November

Wer ist Daddy?, ab 19. November

Jumanji: Willkommen im Dschungel, ab 19. November

The Knight Before Christmas, ab 21. November

Mon frère – Mein Bruder, ab 22. November

Aus dem Nichts, ab 24. November

The Irishman, ab 27. November

Holiday Rush, ab 28. November

96 Hours - Taken 3 (Extended Cut), ab 29. November

Atlantique, ab 29. November

Ich habe meinen Körper verloren, ab 29. November

Amazon Prime Serien November 2019

Scandal – Staffeln 1-4, ab 1. November

Tom Clancy’s Jack Ryan – Staffel 2, ab 1. November

Friends – Alle Staffeln (1-10), ab 14. November

The Man in the High Castle – Staffel 4, ab 15. November

4 BLOCKS – Staffel 2, ab 22. November

Carnival Row – Staffel 1, ab 22. November

Amazon Prime Filme November 2019

Der Adler der neunten Legion, ab 1. November

Nightcrawler, ab 1. November

Nymphomaniac – Vol. I & II, ab 1. November

Die Queen, ab 1. November

Know1ng – Die Zukunft endet jetzt, ab 1. November

Das Kabinett des Doktor Parnassus, ab 1. November

The Hole in the Ground, ab 2. November

Unheimlich perfekte Freunde, ab 3. November

Der Herr der Ringe 1-3, ab 4. November

Champagner & Macarons - Ein unvergessliches Gartenfest, ab 5. November

Zombie Shooter, ab 6. November

Sommer 1943: Das Ende der Unschuld, ab 10. November

The Last Witch Hunter, ab 11. November

Destroyer, ab 14. November

Höre die Stille: Die Schrecken des Krieges, ab 14.November

Hurricane - Die Luftschlacht um England, ab 14. November

Brittany Runs a Marathon, ab 15. November

Tomb Raider, ab 15. November

Feuchtgebiete, ab 16. November

Breaking & Exiting, ab 16. November

Die Bestimmung – Divergent / Insurgent / Allegiant, ab 17. November

Die Geschichte vom Brandner Kaspar, ab 17. November

Mädelsabend - Nüchtern zu schüchtern!, ab 21. November

Pacific Rim: Uprising, ab 26. November

Hard Powder, ab 28. November

The Report, ab 29. November