Das sind die bezahlten Poster auf futurezone.at

Ähnliche Postings finden sich auch von Futumama, ButterCup02 und edero unter den Bank Austria-Artikeln. Die Bank Austria bestätigte gegenüber der futurezone: "2012 hatte die Bank Austria kein Spezial-Know-how im Umgang mit digitalen Plattformen oder Social Media. Wir haben deshalb für Kommunikationsdienstleistungen das marktübliche und unseres Wissens auch von anderen Unternehmen genutzte Dienstleistungsangebot der Agentur M3 für eine Reihe von Serviceleistungen mit Schwerpunkt Monitoring von Social Media Kanälen in Anspruch genommen."

Die Masche der bezahlten Poster ist ausgeklügelt: Der Name des Auftraggebers wird dezent in Postings eingeflochten oder es wird auf positive Aktivitäten des Auftraggebers hingewiesen. Für Moderatoren von Online-Foren ist es nahezu unmöglich, die bezahlten Postings zu identifizieren. Futurezone-Chefredakteur Gerald Reischl dazu: „Da es in unserem Forum mehrheitlich fair zugeht, fallen solche Einzelposter nicht wirklich auf. Sollten uns aber in Zukunft Unregelmäßigkeiten auffallen, reagieren wir entsprechend. Das kann bis zur Sperre des Posters führen.“