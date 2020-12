Das sind die erfolgreichsten deutschsprachigen Netflix-Produktionen 2020

Netflix hat in den vergangenen Jahren verstärkt in lokale Produktionen investiert. Das scheint sich gelohnt zu haben. Die deutsche Serie "Die Barbaren", mit dem Österreicher Laurence Rupp in der Hauptrolle, schaffte es in 91 Ländern in die Top 10. Die Serie behandelt die legendäre Schlacht im Teutoburger Wald, in der die Germanen gegen die Römer kämpften.

Die Serie ist damit die zweit-erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie auf Netflix. Nur die vierte Staffel der spanischen Produktion "Haus des Geldes" war international noch beliebter.