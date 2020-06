Das Studio Ghibli Museum bietet virtuelle Touren an

11 Videos hat das Museum in den letzten Monaten hochgeladen. Videoaufnahmen sind für Besucher verboten, weshalb viele Fans nun überhaupt das erste Mal sehen, wie es im Museum aussieht. Die kurzen Videos zeigen das Strohhut-Café, das Saturn-Theater und die vielen Details, wie Skizzen, Gemälde oder Buntglasfenster.

Studio Ghibli wurde 1985 von Hayao Miyazaki, Isao Takahata und Toshio Suzuki gegründet und brachte zahlreiche Animationsfilme wie „Chihiros Reise ins Zauberland“ (2001), „Das wandelnde Schloss“ (2004) und „Prinzessin Mononoke“ (1997) heraus. Derzeit arbeitet das Studio an seinem ersten computeranimierten Spielfilm „Aya and the Witch“, das deutlich vom gewohnten Zeichenstil abweichen wird.