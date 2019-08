Demonstranten in Hongkong wehren sich mit Laser gegen Gesichtserkennung

Ebenso sollen Polizisten festgenommene Demonstranten dazu zwingen, ihre Smartphones zu entsperren, um diese Auslesen zu können. Die Polizei nutzt dafür auch die biometrischen Entsperr-Methoden per Fingerabruckscanner beziehungsweise Gesichtserkennung.

Flughafen gesperrt

Wegen der anhaltenden Proteste der Demokratie-Bewegung hat Hongkongs Flughafen am Montag sämtliche Abflüge für den Rest des Tages gestrichen. Der Flughafen gilt als wichtiges Drehkreuz in Südostasien und ist einer der belebtesten Airports weltweit. Tausende Demonstranten versammelten sich in der Abflugs- und Ankunftshalle, um gegen Regierung und Polizeigewalt bei vorangegangenen Protesten in der Stadt zu protestieren. Wie der Flughafen mitteilte, wurde der Check-in für die verbleibenden Flüge wegen ernsthafter Störungen des Betriebs ausgesetzt. Zuvor hatten noch Maschinen abheben können.