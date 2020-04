Desinfektionsmittel gegen Corona spritzen: Trump rudert zurück

Trump: "Alles nur Sarkasmus"

Am Freitag gab Trump an, er habe keineswegs die Bürger dazu aufrufen wollen, Desinfektionsmittel zu sich zu nehmen. Seine Äußerungen seien sarkastisch formuliert gewesen, als Reaktion auf ihm feindlich gesinnte Reporter, nutzte er die Erklärung einmal mehr auf einen Angriff der Medien. Am Vortag klang alles aber noch ganz anders. Da wandte er sich mit diesen öffentlichen Überlegungen direkt an seine medizinischen Berater vor Ort.