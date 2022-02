Die hypnotisierenden Propeller der Antonow AN-70

Diesmal in den Videos der Woche: Mr Bean in Half-Life, der Maskalorian und Musik mit einer Schaufel.

Die Antonow An-70 ist ein Transportflugzeug des ukrainischen Flugzeugbauers, das nie in Serienproduktion ging. Nur 2 Prototypen von der Maschine gibt es. Schade eigentlich, weil die gegenläufigen Propeller machen einiges her und wirken fast hypnotisierend.

Mr Bean in Half-Life 2

Dieser Clip ist schon so bescheuert, dass man ihn eigentlich nur gut finden kann. Wie würde es aussehen, wenn Mr Bean in Half-Life 2 wäre? So: