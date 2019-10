Dieses neue Netflix-Feature wird von Filmemachern gehasst

Am Montag hat Netflix verkündet, eine neue Test-Funktion einzuführen, was seitens der Filmemacher für einen Hagel an Kritik sorgt. Netflix-Nutzer können demnach die Geschwindigkeit von Serien und Filmen auf ihren Smartphones um das 0,5-Fache beschleunigen oder verlangsamen.

Vor allem Filmemacher Judd Apatow, der Macher der Serie "Love“ hat sich öffentlich auf Twitter gegen das neue Feature ausgesprochen. „Nein, @ Netflix nein. Bringt mich nicht dazu, jeden Regisseur und Show-Macher weltweit zusammenzutrommeln und deswegen gegen euch anzukämpfen. Spart mir die Zeit. Ich werde gewinnen, aber es wird ungemein viel Zeit in Anspruch nehmen. Legt euch nicht mit unserer Zeit an. Wir geben euch nette Dinge. Lasst sie so, wie sie zum Sehen beabsichtigt sind“.