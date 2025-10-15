Digital Days: Das Digitalisierungsfest live im Technischen Museum

Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Der europäische Weg in der digitalen Welt. Resilient. Innovativ. Human.“

Die Digital Days, das Jahreshauptevent der DigitalCity.Wien, laden am 15. Oktober ins Technische Museum Wien ein, um die digitale Transformation und Europas Rolle im globalen Wettstreit zu beleuchten. Besucher erwarten hochkarätige Talks mit Branchenexperten, interaktive Workshops führender Unternehmen und die Möglichkeit, neueste Technologien direkt zu erleben. KURIER-futurezone-Chefredakteur Thomas Prenner wird am Nachmittag Diskussionsrunden mit Vertretern der Digitalwirtschaft zu den entscheidenden Themen Trust & Data, Cybersicherheit & Resilienz moderieren.

Klemens Himpele, der Chief Information Officer der Stadt Wien, unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: „Die DigitalCity.Wien schafft mit den Digital Days einen Raum, um zentrale Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und digitale Demokratie zu diskutieren. Unser Anspruch ist es, die digitale Transformation der Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten.“ Himpele wird diese Fragen selbst im Eröffnungspanel mit Thomas Arnoldner (Deputy CEO A1), Dominic Weiss (CEO Wirtschaftsagentur Wien), Johann Schachner (CEO Atos Österreich) und Iris Eisenberger (Universität Wien) erörtern.

Hier Impressionen der Digital Days vom vergangenen Jahr: