Digital Days 2025 in Wien widmen sich Gesundheit und KI

Das Digitalisierungsfest der Stadt Wien ist heuer auf 3 Tage ausgelegt. An 2 Standorten gibt es Events und Workshops.

Das große Digitalisierungsfest der Stadt Wien widmet sich heuer dem „europäischen Weg in der digitalen Welt“. Im Zentrum der mehrtägigen Veranstaltung von 13. bis 16. Oktober stehen Schwerpunkte wie Cybersicherheit, Gesundheit und Künstliche Intelligenz.

Zum Mitmachen, Ausprobieren und Mitdiskutieren lädt alljährlich die interaktive DigiStreet mit rund 30 Ausstellerinnen und Ausstellern. Sie ist am 15. Oktober zwischen 9 und 21 Uhr im Technischen Museum Wien aufgebaut. Auf der Hauptbühne im Technischen Museum wird es zusätzlich den ganzen Tag über Vorträge und Interviews von nationalen und internationalen Experten und Expertinnen geben. Am Abend wird der Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien an eine bedeutende Forscherin in der IT verliehen.

Wo uns KI helfen kann

Im Klima- und Innovationsforum der Stadt Wien in der Operngasse wird am 13. Oktober der Auftakt mit einer „Unkonferenz“ zum Thema KI und Digitalisierung begangen. Die genauen Themen werden erst am Veranstaltungstag von den Teilnehmern selbst festgelegt.

Am 14. Oktober stehen an dem Standort mehrere Themenworkshops statt. Diskutiert wird u. a. darüber, wie man mit KI gegen den Fachkräftemangel vorgehen kann, wie die WienKI der Stadt noch besser werden kann und wie man KI zur Verteidigung gegen Cyberkriminalität nutzen kann.

9 Workshops und Vorträge bieten am 16. Oktober eine breite Palette an digitalen Themen und Inhalten, explizit für Schulklassen.

Eintritt frei

Der Eintritt zu den Digital Days 2025 ist kostenfrei. Aus Platzgründen ist eine Anmeldung unter digitalcity.wien empfohlen, bei manchen Programmpunkten ist die Teilnehmerzahl begrenzt.