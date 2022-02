Disney+ verrät Startdatum von neuer Serie Obi-Wan Kenobi

Disney+ wird die neue Serie Obi-Wan Kenobi ab 25. Mai streamen. Das verkündete der Dienst in einem Twitter-Posting am Mittwoch. In der Hauptrolle wird Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi zu sehen sein, außerdem Hayden Christensen als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader sowie Joel Edgerton als Owen Lars.

Abgesehen von der Besetzung sind die Details noch relativ rar. Man weiß lediglich, dass die Handlung etwa 10 Jahre nach Star Wars: Episode III — Revenge of the Sith spielen wird. Zu dieser Zeit soll Obi-Wan auf dem Planeten Tatooine über den jungen Luke Skywalker wachen.

Es ist nach dem äußerst erfolgreichen The Mandalorian sowie The Book of Boba Fett eine weitere Star-Wars-Serie im Portfolio von Disney+.