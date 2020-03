Disney+ startet am Dienstag: Alles, was ihr wissen müsst

Wird bei Disney+ auch die Bildqualität gedrosselt?

Ja. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise haben auch andere Streaming-Anbieter die Bitraten reduziert, damit es zu keiner Netzüberlastung kommt. Mit welchen Auflösungen Disney die Inhalte zum Start übertragen wird, ist allerdings noch unklar.

Von Disney heißt es diesbezüglich gegenüber der futurezone: "In Erwartung der hohen Verbrauchernachfrage hinsichtlich Disney+ leiten wir proaktiv Maßnahmen ein, um unsere Nutzung der gesamten Bandbereite in allen Märkten, die Disney+ am 24. März launchen, um mindestens 25 Prozent zu senken. In den kommenden Tagen werden wir die Auslastung des Internets weiter beobachten und eng mit den Internet-Dienstleistern zusammenarbeiten, um die Bitraten möglicherweise weiter zu senken, um keine Überlastung des Netzes zu verursachen.