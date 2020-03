Auch Amazon drosselt Bildqualität, Sky sieht keinen Grund dazu

Die Netze in Europa werden in der Corona-Krise ungewöhnlich stark genutzt. Homeoffice, überdurchschnittlicher Streaming-Konsum und erhöhte Social-Media-Nutzung sind dafür verantwortlich. Netflix und YouTube haben bereits Maßnahmen ergriffen, um die Netze zu schonen. Nun folgt auch Amazon und reduziert die Bildqualität bei seinem Streamingservice Prime Video.

"Wir arbeiten mit lokalen Behörden und Internetprovidern zusammen, um die Überlastung des Netzwerks zu verringern", wird ein Prime-Video-Sprecher zitiert. Demnach hat Prime Video in Europa bereits damit begonnen, die Streaming-Bitraten zu reduzieren. Gleichzeitig wolle man ein qualitativ hochwertiges Streaming-Erlebnis gewährleisten, so der Unternehmenssprecher.

Start von Disney+ könnte verschoben werden

Bei Sky hieß es dagegen, aktuell sei keine Änderung der Bitrate geplant. Man gehe im Streaming-Angebot bereits "sehr verantwortungsvoll" mit der Bandbreite um.

Mit dem Start des Videodienstes Disney+ am kommenden Dienstag dürfte die Belastung der Netze durch Streaming-Angebote noch weiter ansteigen. Nach Informationen der Zeitung "Les Echos" appellierte die französische Regierung bereits an Disney, das Debüt in dem Land aufzuschieben.