Disney+ zensiert nackten Hintern von Meerjungfrau in Splash

Die Prüderie im US-Fernsehen kennt im digitalen Streaming-Zeitalter offenbar keine Grenzen. Erwischt hat es dieses Mal die eher mittelmäßig tolle Romantikkomödie Splash "Eine Jungfrau am Haken" aus dem Jahr 1984, die auf dem Streaming-Dienst Disney+ zu finden ist. So staunten einige Zuseher des Films nicht schlecht, als sie die Szene sahen, in der die nackte Meerjungfrau ( Daryl Hannah) sich von Hanks Filmfigur verabschiedet und nach einem Kuss ins Meer rennt.

Digitales Haarfell

Denn in der Szene, wo man bisher für wenige Sekunden zumindest ansatzweise den nackten Hintern der Schauspielerin sah, ist dieser nun durch digital verlängerte blonde Haare bedeckt. Das ist aber so schlecht gemacht, dass das Ganze eher wie ein blondes Fell-Toupet als tatsächliche Haare aussieht. Disney hat die digitale Zensur mittlerweile bestätigt. Offenbar sollte damit eine Zurückstufung des Films von PG-13 auf PG erreicht werden.