Donald Trump will unsicheres Android-Smartphone behalten

Donald Trump hat seit fünf Jahren ein Galaxy S3 von Samsung. Das will er auch nach seiner Angelobung als US-Präsident behalten. Im Weißen Haus herrschen aber normalerweise strikte Vorgaben, was die Sicherheit der Smartphone-Geräte betrifft. Schließlich will man verhindern, dass der US-Präsident ein leichtes Ziel von Cyberangriffen wird.

Das Galaxy S3 ist allerdings nicht mehr auf dem neuesten Stand. Bei Android 4.4. ist Schluss und damit ist das Android-Smartphone extrem unsicher. Gezielte Phishing- und Malware-Angriffe sind damit problemlos möglich. Die aktuelle Software-Version ist bereits bei 7.1.1. angelangt, ist für das Galaxy S3 aber nicht verfügbar.