Dritter Monolith in Kalifornien aufgetaucht

Ein dritter Monolith ist nun am Pine Mountain in Atascadero, Kalifornien aufgetaucht. Er wurde Mittwochmorgen von einem Bergwanderer entdeckt. Die Tage zuvor soll der Monolith noch nicht dort gewesen sein. Wie das Metallgebilde auf den Berg gekommen und ist und welchen Sinn er hat, ist wie auch bei den anderen beiden Monolithen, die in Utah und Rumänien entdeckt wurden, unklar.

Bislang weiß die Stadtbehörde noch nicht, was sie mit dem Monolithen machen soll. „Ich habe vor ein paar Minuten erst davon gehört“, berichtet der Bürgermeister von Atascadero gegenüber Mashable. „Das muss ich mir noch anschauen“.