Rätsel um Verschwinden des Monolithen gelöst

Der mysteriöse Monolith, der Ende November in einer Wüste im US-Bundesstaat Utah gefunden wurde und der am Wochenende plötzlich verschwand, sorgt weiter für Aufregung. Nun dürfte sich aber zumindest das Rätsel über das Verschwinden des Metallgebildes gelöst haben, berichtet die New York Times.

Auf YouTube wurde am Dienstag von einem Slackliner namens Andy Lewis ein 23 Sekunden langes Video veröffentlicht, das 4 Männer beim Abtransport des Monolithen zeigt.