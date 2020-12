Weiterer rätselhafter Monolith in Rumänien entdeckt

Als wäre die Entdeckung und das Verschwinden eines mysteriöse Monoliths in der Wüste von Utah nicht schon verwirrend genug, wurde nun ein ähnliches Objekt am Hügel in Batca Doamnei in Rumänien entdeckt. Ähnlich wie im Fall des Monoliths in Utah ist nicht klar, woher das Objekt stammt und wer es installiert hat, wie CNET berichtet.