DriveNow wird Teil der WienMobil-Karte

Bisher hat DriveNow in Wien 35.000 Kunden gewonnen. Hauptkonkurrent ist Car2Go mit derzeit über 80.000 Kunden in Wien. DriveNow will vor allem mit einer größeren Auswahl an Fahrzeugen (der Marken BMW und Mini) punkten, aber auch der Gedanke der "multimodalen Verkehrsvernetzung" sei ein wichtiger Punkt, so DriveNow Österreich Geschäftsführer Robert Kahr im Gespräch mit der futurezone.

DriveNow ist nun als erster Carsharing-Dienst in der WienMobil-Karte inkludiert. Der Vertrag gilt aber nicht exklusiv. Auch Car2Go befindet sich laut eigenen Angaben in Verhandlungen mit den Wiener Linien, um seine Dienste mit der Karte anbieten zu können.